Ryanair погодив з аеропортом Бориспіль тільки один рейс

Аеропорт "Бориспіль" погодив з компанією Ryanair рейс Київ-Берлін.

Про це повідомив глава аеропорту Павло Рябікін, передає Інтерфакс-Україна.

"Уже погоджено за часом берлінський напрям, він стартує з вересня. Інші напрямки: думаю, орієнтовно до кінця травня будемо розуміти точний час вильотів і прильотів", - сказав він.

Нагадаємо, 23 березня був підписаний контракт між Ryanair і аеропортами "Бориспіль" і "Львів". Рейси виконуватимуться по 10 напрямках з Києва і за 5 напрямками зі Львова. Початок польотів був запланований на жовтень 2018 року.

З повним переліком рейсів, що будуть здійснюватися з аеропортів "Бориспіль" та "Львів", можна ознайомитися за посиланням.

Крім того, лоукостер Ryanair відкрив продаж на прямі рейси Київ-Берлін з вересня 2018 року.

Берлін став 11-м напрямком з Києва, на який Ryanair відкрив продаж квитків.

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