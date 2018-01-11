Всі розділи
Укр / Рус

У Польщі рекордно зросла кількість українців, що платять страхові внески

Четвер, 11 січня 2018, 20:39

У Польщі понад 300 тисяч українців платять внески до фонду соціального страхування – це найвищий показник в історії.

Про це повідомляє TVN24.

У порівняні з попереднім роком кількість українців, які роблять страхові внески, зросла одразу на 78%. Так, за підсумками третього кварталу 2017 року внески до системи соціального страхування зробили 307,8 тисяч українців, в аналогічний період 2016 року цей показник складав 172 тисячі осіб.

Як зазначається, додаткові кошти, які отримує система соціального страхування Польщі, допомагають у виконанні передвиборчих обіцянок правлячої партії "Право і справедливість" щодо зниження пенсійного віку.

"Збільшення кількості українських громадян, застрахованих в установах соціального страхування, є наслідком зростаючого припливу робітників з цієї країни до Польщі, а також того, що українці поступово оселяються на польському ринку праці", - пояснив експерт Організації роботодавців Польщі Лукаш Козловський.

В той же час, як зазначається, більшість українців, які працюють в Польщі на законних підставах, не здійснюють внесків до установ соціального страхування.

Європейська правда

Польща
powered by lun.ua
Матеріали за темою
У Польщі пасажирський літак сів без переднього шасі 11 січня 2018, 10:10
Газпром блокує віртуальний реверс газу в Україну 10 січня 2018, 16:55
Wizz Air почав літати в Арктику 20 грудня 2017, 16:22
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті