У Польщі рекордно зросла кількість українців, що платять страхові внески

У Польщі понад 300 тисяч українців платять внески до фонду соціального страхування – це найвищий показник в історії.

Про це повідомляє TVN24.

У порівняні з попереднім роком кількість українців, які роблять страхові внески, зросла одразу на 78%. Так, за підсумками третього кварталу 2017 року внески до системи соціального страхування зробили 307,8 тисяч українців, в аналогічний період 2016 року цей показник складав 172 тисячі осіб.

Як зазначається, додаткові кошти, які отримує система соціального страхування Польщі, допомагають у виконанні передвиборчих обіцянок правлячої партії "Право і справедливість" щодо зниження пенсійного віку.

"Збільшення кількості українських громадян, застрахованих в установах соціального страхування, є наслідком зростаючого припливу робітників з цієї країни до Польщі, а також того, що українці поступово оселяються на польському ринку праці", - пояснив експерт Організації роботодавців Польщі Лукаш Козловський.

В той же час, як зазначається, більшість українців, які працюють в Польщі на законних підставах, не здійснюють внесків до установ соціального страхування.

Європейська правда