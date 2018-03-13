У Польщі очікують до 300 тисяч українських мігрантів на рік
За прогнозами Національного банку Польщі, до кінця 2020 року на польський ринок праці буде приїжджати 200-300 тисяч українців щорічно.
Про це повідомив на прес-конференції заступник директора департаменту економічного аналізу Нацбанку Польщі Яцек Котловський, передає Радіо Польща.
За словами чиновника, кількість українських громадян на ринку праці в Польщі зростає, але темпи зростання сповільнилися, оскільки пік був зафіксований в 2016-2017 роках.
Найбільш вірогідний сценарій Нацбанку Польщі - це зростання в темпі 200-300 тис. осіб на рік.
Котловський підкреслив, що існує багато факторів ризику для цього прогнозу, зокрема, візова політика країн Європейського союзу і ситуація в Україні.
За даними дослідження Нацбанку, до 2050 року нестача робочих рук на польському ринку праці становитиме приблизно 10,6 млн осіб у віці 18-44 років.
За даними Deloitte, ситуацію може збалансувати міграція 4,5 млн працівників зі східного кордону Польщі.
Національний банк України також прогнозує, що трудова міграція з України продовжить зростати ще 2-3 роки, але почне знижуватися в середньостроковій перспективі.
Раніше Bloomberg писав, що низький рівень зарплат, тривалий конфлікт з Росією, девальвація і стійка корупція стали причинами для трудової еміграції українців.
Як повідомлялося, у Польщі понад 300 тисяч українців платять внески до фонду соціального страхування – це найвищий показник в історії.
Нагадаємо, представники польської рекрутингової фірми стверджують, що після впровадження для України безвізового режиму, українські працівники в Польщі отримують більші зарплати.