У Польщі очікують до 300 тисяч українських мігрантів на рік

За прогнозами Національного банку Польщі, до кінця 2020 року на польський ринок праці буде приїжджати 200-300 тисяч українців щорічно.

Про це повідомив на прес-конференції заступник директора департаменту економічного аналізу Нацбанку Польщі Яцек Котловський, передає Радіо Польща.

За словами чиновника, кількість українських громадян на ринку праці в Польщі зростає, але темпи зростання сповільнилися, оскільки пік був зафіксований в 2016-2017 роках.

Найбільш вірогідний сценарій Нацбанку Польщі - це зростання в темпі 200-300 тис. осіб на рік.

Котловський підкреслив, що існує багато факторів ризику для цього прогнозу, зокрема, візова політика країн Європейського союзу і ситуація в Україні.

За даними дослідження Нацбанку, до 2050 року нестача робочих рук на польському ринку праці становитиме приблизно 10,6 млн осіб у віці 18-44 років.

За даними Deloitte, ситуацію може збалансувати міграція 4,5 млн працівників зі східного кордону Польщі.

Національний банк України також прогнозує, що трудова міграція з України продовжить зростати ще 2-3 роки, але почне знижуватися в середньостроковій перспективі.

Раніше Bloomberg писав, що низький рівень зарплат, тривалий конфлікт з Росією, девальвація і стійка корупція стали причинами для трудової еміграції українців.

Як повідомлялося, у Польщі понад 300 тисяч українців платять внески до фонду соціального страхування – це найвищий показник в історії.

Нагадаємо, представники польської рекрутингової фірми стверджують, що після впровадження для України безвізового режиму, українські працівники в Польщі отримують більші зарплати.