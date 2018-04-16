OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про девальвацію гривні, безробіття та обшуки у бізнесу.

Про штраф Коболєва. Державна фіскальна служба завершила перевірку скарги НАК "Нафтогазу" та готує документ щодо правомірності застосування штрафних санкцій Енергетичною митницею ДФС.

Про транзит нафтопродуктів. У першому кварталі 2018 року транзит нафтопродуктів через територію України склав 17,5 тисячі тонн, що в 9 разів менше показника першого кварталу минулого року.

Про безробіття. У березні 2018 року офіційний рівень безробіття знизився на 0,1 процентних пункти до 1,4%.

Про прибутки УЗ. Укрзалізниця за підсумками 2017 року отримала 100 мільйонів гривень прибутку.

Про девальвацію гривні. 67,7% представників українського бізнесу прогнозують обмінний курс гривні до долара США в наступні 12 місяців вище 29 гривень за долар.

Про обшуки у бізнесу. 587 ухвал про обшуки за 2017 рік було опублікувано в судовому реєстрі.

Про санкції проти російських олігархів. Влада Великобританії розглядає можливість введення санкцій проти російських бізнесменів.

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В тюрму за "нікнейм": як програміст півроку провів за гратами через інтернет-прізвисько

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Приватизація "Укртелекому": як олігархи переграють державу

Успіхи олігархів на ниві приватизації та управління державними компаніями викликають занепокоєння: чи не вигідне повернення "Укртелекому" у державну власність самому Ахметову, який, висмоктавши з компанії усі соки, сподівається отримати з бюджету понад 10 млрд грн — ціну, сплачену при її приватизації?