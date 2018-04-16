Транзит нафтопродуктів через Україну скоротився в 9 разів

У першому кварталі 2018 року транзит нафтопродуктів через територію України склав 17,5 тисячі тонн, що в 9 разів менше показника першого кварталу минулого року.

Про це повідомляє enkorr.

У березні було транзитувати 7,7 тис тонн нафтопродуктів, що в 8 разів менше обсягу транзитувати в березні 2017 року.

За звітний місяць було транзитувати 3,6 тис тонн дизельного палива. Це на 2 тис тонн нижче показника березня 2017 року. З даного обсягу 2,6 тис тонн було відправлено з Білорусі в Молдову і 1 тис тонн - з Литви в Молдову.

Транзит бензинів в березні склав 2,2 тис тонн: 1,7 тис тонн було відправлено з Білорусі в Молдову; 500 тонн - з Литви в Молдову.

Крім того, в березні через Україну транзитом пройшло 2 тис тонн авіагасу з Росії в Україну.

Економічна правда