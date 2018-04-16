Бізнес очікує на девальвацію гривні

67,7% представників українського бізнесу прогнозують обмінний курс гривні до долара США в наступні 12 місяців вище 29 гривень за долар.

Про це свідчать результати опитування Національним банком керівників підприємств країни в першому кварталі 2018 року.

Згідно з опитуванням, середнє значення курсу у наступні 12 місяців очікується на рівні 29,53 грн/дол. Водночас скоротилася частка респондентів, які очікують знецінення гривні, до 86,3% з 88,5%.

Нацбанк зазначив, що в період проведення опитування середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку в середньому становив 26,93 грн/дол., а його щоденні коливання не перевищували 5,2% від середнього значення.

Нагадаємо, у Міністерстві економічного розвитку та торгівлі оприлюднили консенсус-прогноз курсу національної валюти до кінця 2018 року, який, залежно від сценарію, може сягнути від 27 до 30 гривень за долар.

Як повідомлялося, 7 грудня 2017 року Верховна рада прийняла держбюджет на 2018 рік, у якому закладено прогноз зростання ВВП на рівні 3% при інфляції 9% і курс гривні 29,3 гривні за долар у 2018 році.

Економічна правда