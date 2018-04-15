OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ВИХІДНИХ

Про дешеві подорожі, звіт уряду та ЗВТ з Туреччиною.

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Про ЗВТ із Туреччиною. Україна планує підписати угоду про зону вільної торгівлі з Туреччиною.

Про продаж криптогаманців. Кіберполіція викрила 16-річного хлопця у продажі викрадених аккаунтів та паролів від електронних гаманців.

Про ремонт доріг. В найближчі 5 років на ремонт і будівництво українських доріг буде виділено 300 мільярдів гривень.

Про безвіз з Колумбією. Україна та Колумбія найближчим часом готується завершити всі процедури для запровадження безвізового режиму між країнами.

Про дорогу, яка заряджає електромобілі. В рамках проекту eRoadArlanda в Швеції відкрита перша в світі електрифікована дорога, на якій в процесі руху можна заряджати комерційні та легкові електромобілі.

Про звіт уряду. На наступний тиждень планується звіт уряду в парламенті.

Про дешеві квитки. Чеський залізничний та автобусний перевізник RegioJet запустив два рейси з Ужгорода та Мукачева до Праги.