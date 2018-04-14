Підлітка спіймали на продажу крадених криптогаманців

Кіберполіція викрила 16-річного хлопця у продажі викрадених аккаунтів та паролів від електронних гаманців.

Про це повідомляє прес-служба Кіберполіції.

Як наголошується, оперативники виявили сайт "kamyn9ka.com" з адміністративною панеллю шкідливого програмного забезпечення Azorult.

"Це програмне забезпечення відноситься до типу Stealer та призначене для крадіжки персональних даних. Також, в архівах сайту виявили близько 400 файлів з даними заражених комп’ютерів з різних куточків світу, у тому числі і українських користувачів", - йдеться у повідомленні.

У кіберполіції встановили: адміністратором цього серверу був 16-річний мешканець Тернопільської області, який володів відповідними навичками роботи з комп’ютерами.

"Для приховання своєї IP-адреси він використовував ряд анонімайзерів та проксі-северів, а розповсюдження шкідливого програмного забезпечення здійснювалося за допомогою посилання, розміщеного на Youtube", - повідомляє прес-служба.

Згідно з повідомленням, після переходу за посиланням вірус завантажувався на комп’ютер та шукав необхідну інформацію: паролі до аккаунтів соцмереж, доступ до конфіденційної інформації про електроні платіжні системи, паролі від поштових скриньок, а також ключі від е-гаманців різних криптовалют. Отриману інформацію хлопець продавав на тематичних форумах.

Під час обшуку правоохоронці вилучили у хлопця комп’ютерну техніку та мобільний телефон. Вилучене обладнання направлено на комп’ютерно-технічну експертизу.

"За фактом незаконного втручання в роботу комп’ютерів та комп’ютерних мереж поліція розпочала кримінальне провадження. Вирішується питання щодо оголошення молодику про підозру", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Іспанії затримали українського хакера, голову кіберзлочинного синдикату, який атакував 100 фінансових установ по всьому світу.

Економічна правда