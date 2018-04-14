В найближчі 5 років на дороги обіцяють виділити 300 мільярдів

В найближчі 5 років на ремонт і будівництво українських доріг буде виділено 300 мільярдів гривень.

Про це прем'єр-міністр Володимир Гройсман написав у своєму Twitter.

"Ми будемо зменшувати ямковий ремонт доріг і робити капітальний ремонт. Це пріоритет уряду", - написав Гройсман.

Прем’єр запевнив, що за 5 років всі обласні центри будуть з'єднані дорогами хорошої якості.

"Будуть робитися не тільки державні, але і місцеві дороги. За 5 років ми виділимо на дороги 300 млрд гривень", - додав він.

Нагадаємо, у держбюджеті на 2018 рік 44 млрд гривень закладено на ремонт доріг (з них 32,6 млрд гривень - бюджет Державного дорожнього фонду).

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Економічна правда