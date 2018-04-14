У Швеції відкрили дорогу, яка заряджає електромобілі на ходу

фото: petrolplaza

В рамках проекту eRoadArlanda в Швеції відкрита перша в світі електрифікована дорога, на якій в процесі руху можна заряджати комерційні та легкові електромобілі.

Про це пише Enkorr.

При будівництві eRoadArlanda використані високоефективні технології та рішення, які дозволяють електрифікувати будь-яку дорогу громадського користування.

На 2-кілометровій ділянці громадської дороги 893 між вантажним терміналом Арланда і логістичноїю зоною Россерсберга поблизу Стокгольма були встановлені відбійники-тролеї.

Від них електрика передається на електромобілі за допомогою особливих рухомих струмознімачів, які визначають місце розташування тролів і до тих пір, поки транспортний засіб знаходиться над ними, перебувають в робочому (розкритому) положенні.

фото: petrolplaza

На електрифікованій дорозі будуть використовуватися особливі електровантажівки, розроблені в рамках проекту eRoadArlanda.

Яким чином буде відбуватися зарядка серійних комерційних і легкових електромобілів, не повідомляється.

Нагадаємо, Мінінфраструктури узгодило стратегію розвитку ринку електрокарів, якою передбачено введення механізму податкової знижки та скасування виплати в пенсійний фонд при реєстрації електромобілів.

З 1 січня 2018 року скасували ПДВ та акцизний податок на ввезення на митну територію України транспортних засобів, оснащених електричними двигунами.

Раніше повідомлялося, що у 2017 році в Україні було зареєстровано 3265 автомобілів з електричним приводом, що на 91% більше, ніж в 2016 році.

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