У НБУ є проблеми з прогнозуванням інфляції — Данилишин

Голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин поставив під сумнів достовірність прогнозів інфляції регулятора.

Про це він написав у своїй статті для DT.UA.

"З прогнозами інфляції у НБУ справа йде не кращим чином. Правда, і в практиці світових Центробанків помилкові прогнози щодо цінової динаміки зустрічаються приблизно з тією ж частотою, що і вдалі", - заявляє Данилишин.

"Якщо розглянути країни, економіки яких належать до малих відкритих економік (Україна — в їх числі), то станом на середину минулого року в 40% з них не досягнуті оголошені інфляційні цілі", наголосив голова Ради НБУ.

За його словами, в українських умовах інфляція найчастіше виникає через неузгодженість дій органів державного управління.

"Достовірність прогнозів в наших умовах апріорі перебуває під сумнівом (втім, є деякі сумніви в прогностичних здібностях відповідних фахівців НБУ). Тому вони не завжди можуть служити якісною базою для прийняття рішень", - зазначає голова Ради НБУ.

"Дуже важливо не забути про головні наші стратегічні цілі - зростання економіки, зниження рівня безробіття та підвищення доходів населення. Сама по собі стабілізація інфляції на низькому рівні зовсім не гарантує досягнення цих цілей. Тим більше що використовуваний нині для цього інструмент НБУ — підвищення облікової ставки — має наслідком подорожчання кредитів", - підсумував він.

Як повідомлялося, індекс споживчих цін в Україні у січні-лютому 2018 року становив 102,4%.

За даними НБУ, у лютому 2018 року споживча інфляція незначно сповільнилася у річному вимірі до 14,0% з 14,1% у січні, а у місячному вимірі індекс споживчих цін зріс на 0,9%.

Нагадаємо, бізнес очікує на інфляцію на рівні 10,4% і курс гривні - 29,3 за долар у 2018 році.

Як повідомлялося, 7 грудня 2017 року Верховна рада прийняла держбюджет на 2018 рік, у якому закладено прогноз зростання ВВП на рівні 3% при інфляції 9% і курс гривні 29,3 гривні за долар у 2018 році.