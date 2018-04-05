Ціни в України зросли на 2,4% за два місяці

Індекс споживчих цін в Україні у січні-лютому 2018 року становив 102,4%.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Найбільше подорожчали фрукти та овочі — майже на 15% та 12,5% відповідно.

Водночас впали ціни на цукор, крупи та свинину, в середньому на 3,4%.

Тарифи на житлово-комунальні послуги за перші місяці 2018 року зросли майже на 1% у зв’язку з підвищенням вартості утримання будинків та прибудинкових територій, а також на водопостачання.

Також Держстат повідомляє, що на початку року на 4,5% зросли ціни на транспортні послуги, загалом через зростання вартості палива та мастил на 6,7%.

За даними НБУ, у лютому 2018 року споживча інфляція незначно сповільнилася у річному вимірі до 14,0% з 14,1% у січні, а у місячному вимірі індекс споживчих цін зріс на 0,9%.

Нагадаємо, 1 березня Національний банк підняв облікову ставку на 1 процентний пункт до 17%.

Підвищення облікової ставки стало четвертим поспіль і було відповіддю на відсутність суттєвих ознак послаблення інфляційних ризиків.

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Економічна правда