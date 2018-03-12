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Інфляція дещо вища за прогноз – НБУ

Понеділок, 12 березня 2018, 20:15
 

У лютому 2018 року споживча інфляція незначно сповільнилася у річному вимірі до 14,0% з 14,1% у січні, а у місячному вимірі індекс споживчих цін зріс на 0,9%.

Про це йдеться у коментарі Національного банку України щодо рівня інфляції в лютому 2018 року.

Фактична інфляція в річному вимірі залишилася дещо вищою за прогноз, опублікований у "Інфляційному звіті" за січень 2018 року. До цього призвело насамперед більш суттєве, ніж очікувалося, подорожчання сирих продуктів харчування та палива.

В цілому поточна динаміка споживчої інфляції та її складових свідчить про збереження значного інфляційного тиску.

Водночас його посиленню в лютому протидіяло зміцнення гривні, яке триває і у першій половині березня.

Таким тенденціям на валютному ринку, серед інших чинників, сприяє й проведення Національним банком більш жорсткої монетарної політики.

Нагадаємо, за підсумками 2017 року інфляція в Україні прискорилася до 13,7%.

Економічна правда

інфляція НБУ
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