Інфляція в березні знову прискорилася - Держстат

Зростання споживчих цін в Україні в березні прискорилося до 1,1% з 0,9% в лютому.

Про це повідомила Державна служба статистики.

У річному вимірі (в порівнянні з березнем минулого року) інфляція знизилася до 13,2% з 14% за підсумками лютого.

З початку року споживчі ціни в Україні зросли на 3,5%.

Базова інфляція в лютому 2018 року сповільнилася до 0,6% з 0,7% в січні, а в річному вимірі - до 9,6% з 9,7%.

Базова інфляція в березні в порівнянні з попереднім місяцем становила 1,4%, з початку року - 2,7%.

На споживчому ринку в березні ціни на продукти харчування і безалкогольні напої виросли на 1,1%.

Найбільше (на 5% і 3%) подорожчали овочі і фрукти. На 1,6-0,8% підвищилися ціни на рибу, масло, хліб, макаронні вироби, сири, рис, м'ясо та м'ясопродукти.

У той же час, на 3,6%-0,2% подешевшали гречана крупа, яйця, цукор, молоко, сало.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,3%, в тому числі тютюнові вироби - на 1,7%, алкогольні напої - на 0,8%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,3% відбулося головним чином за рахунок підвищення тарифів на утримання будинків і прибудинкових територій на 1,6%, плати за оренду житла - на 1,2 %, водопостачання - на 0,7%, каналізацію - на 0,5%.

Зниження цін на транспорт в цілому на 0,7% в основному викликано здешевленням пального і масел на 2,5%, автомобілів - на 1,9%.

Разом з тим на 3,3% і 1,4% подорожчав проїзд в залізничному і автодорожньому транспорті.

Як повідомлялося, індекс споживчих цін в Україні у січні-лютому 2018 року становив 102,4%.

За даними НБУ, у лютому 2018 року споживча інфляція незначно сповільнилася у річному вимірі до 14,0% з 14,1% у січні, а у місячному вимірі індекс споживчих цін зріс на 0,9%.

Нагадаємо, бізнес очікує на інфляцію на рівні 10,4% і курс гривні - 29,3 за долар у 2018 році.

Як повідомлялося, 7 грудня 2017 року Верховна рада прийняла держбюджет на 2018 рік, у якому закладено прогноз зростання ВВП на рівні 3% при інфляції 9% і курс гривні 29,3 гривні за долар у 2018 році.