OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про польську землю, "острівці безпеки" та поїзд "чотирьох столиць".

Про Кононенка. Компанія, пов'язана з оточенням нардепа від БПП Ігоря Кононенка та міністра енергетики Ігоря Насалика поза конкурсом отримала спецдозвіл на розробку 14 мільйонів тон літієвої руди.

Про зростання цін. Світовий банк каже, що Україна витрачає 18% ВВП на оплату праці. Це може призвести до прискорення інфляції вище прогнозів НБУ.

Про "острівці безпеки". Пішохідні переходи з понад 4-ма смугами руху та без світлофорів відійдуть у минуле. Мінрегіонбуд має намір ввести обов'язкове облаштування острівців безпеки на нерегульованих пішохідних переходах.

Про поїзд "чотирьох столиць". Незабаром Укрзалізниця запустить конкурента лоукостерам. У Міністерстві інфраструктури анонсували запуск нового залізничного маршруту з Києва до Риги через Мінськ і Вільнюс.

Про споживання газу. З відключенням опалення в великих містах Україна знизила відбір природного газу зі своїх підземних сховищ.

Про польску землю. Українці, які не можуть придбати землю на Батьківщині, інвестують в Польщу. І стали там лідерами за кількістю придбаної землі.

Про переговори з "Газпромом". Переговори між Нафтогазом і Газпромом тривають. Пропозиції, які російський "Газпром" висуває на переговорах з НАК "Нафтогаз України", знаходяться "за межею фантазії".

Про українського лоукостера. Керівництво авіакомпанії SkyUp прийняло рішення зробити аеропорт Київ-Жуляни базовим.

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