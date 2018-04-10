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Українці стали лідерами з купівлі землі в Польщі

Вівторок, 10 квітня 2018, 15:10
 

Українці в 2017 році стали лідерами з купівлі іноземцями земель в Польщі, включаючи сільськогосподарські і лісові угіддя.

Про це повідомляє liga.net з посиланням на Міністерство внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

У міністерстві відзначили, що в 2017 році іноземці отримали 224 дозволи на придбання 270 земельних ділянок, загальною площею майже 23 га.

"Серед фізичних осіб зберігається зростання зацікавленості купівлею землі на території Польщі громадянами України. У 2017 році, вони отримали 134 дозволи, що становить майже 50% всіх дозволів на покупку земельної нерухомості, які видані фізичним особам (у 2016 році - 47%)", - повідомило польське міністерство.

Для покупки землі, в тому числі і сільськогосподарських угідь, громадянам країн, що не входять в ЄС необхідно отримувати згоду в МВС Польщі.

Нагадаємо, близько 62% українських трудових мігрантів планують працювати в Польщі, 11% з яких розраховують залишитися там назавжди.

Як повідомлялося, за прогнозами Національного банку Польщі, до кінця 2020 року на польський ринок праці буде приїжджати 200-300 тисяч українців щорічно.

Польща
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