Українці стали лідерами з купівлі землі в Польщі

Українці в 2017 році стали лідерами з купівлі іноземцями земель в Польщі, включаючи сільськогосподарські і лісові угіддя.

Про це повідомляє liga.net з посиланням на Міністерство внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

У міністерстві відзначили, що в 2017 році іноземці отримали 224 дозволи на придбання 270 земельних ділянок, загальною площею майже 23 га.

"Серед фізичних осіб зберігається зростання зацікавленості купівлею землі на території Польщі громадянами України. У 2017 році, вони отримали 134 дозволи, що становить майже 50% всіх дозволів на покупку земельної нерухомості, які видані фізичним особам (у 2016 році - 47%)", - повідомило польське міністерство.

Для покупки землі, в тому числі і сільськогосподарських угідь, громадянам країн, що не входять в ЄС необхідно отримувати згоду в МВС Польщі.

Нагадаємо, близько 62% українських трудових мігрантів планують працювати в Польщі, 11% з яких розраховують залишитися там назавжди.

Як повідомлялося, за прогнозами Національного банку Польщі, до кінця 2020 року на польський ринок праці буде приїжджати 200-300 тисяч українців щорічно.