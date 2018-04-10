В МІУ анонсували запуск залізничного маршруту "чотирьох столиць" Київ — Рига

У Міністерстві інфраструктури анонсували запуск нового залізничного маршруту з Києва до Риги через Мінськ і Вільнюс.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook заступник міністра Юрій Лавренюк.

За його словами, тарифна рада МІУ внесла зміни до тарифів на перевезення пасажирів і багажу в міжнародному сполученні, підписаний відповідний наказ і спрямований на держреєстрацію до Мін'юсту.

"УЗ вже закупила 28 нових пасажирських вагонів у Крюківського вагонобудівного заводу, які будуть найближчим часом курсувати в напрямку Київ - Мінськ - Вільнюс - Рига. Вартість квитка купейним вагоном до Риги становитиме близько 1855 грн (59 євро)", - повідомив чиновник.

У коментарях до посту в Facebook Лавренюк зазначив, що поїзд відправлятиметься з Києва близько 15:00 і прибуватиме до Риги близько 6:00 наступного дня (з урахуванням простою на кордоні). Таким чином, зі столиці України до столиці Латвії поїзд буде доїжджати за 15 годин.

Відзначимо, в Міністерстві інфраструктури спочатку планували запуск "поїзда п'яти столиць" - до Талліна.

Передбачалося, що пряме залізничне сполучення між Києвом, Мінськом, Вільнюсом, Ригою і Таллінном буде встановлено до кінця 2017 року.

Про це заявляв міністр інфраструктури Володимир Омелян, прогнозуючи популярність даного маршруту у пасажирів. У перспективі новий поїзд, за словами міністра, міг би бути продовжений до Одеси.

Економічна правда