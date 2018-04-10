Чим депутати замінять податкову міліцію: п’ять варіантів

Незабаром Рада розглядатиме створення органу, який замінить податкову міліцію. Зараз є п‘ять законопроектів, але фаворит уже визначився.

Боротьба за реформу податкової міліції перейшла в гарячу фазу.

Напередодні президент закликав Верховну Раду розглянути як невідкладний законопроект про Національне бюро фінансової безпеки. Новий орган повинен замінити податкову міліцію, від силових методів і "набігів" якої в останні роки часто страждав український бізнес.

Наприкінці 2016 року депутати зробили підприємцям велику послугу — вносячи зміни до Податкового кодексу, Рада "ліквідувала" податкову міліцію.

Здавалось, це ідеальний момент для створення нового органу, в якому економічні злочини будуть розслідувати аналітики, а не силовики, які нерідко фігурували в скандалах із "маски-шоу" і тиском на бізнес. Саме такі заяви постійно лунали з вуст чиновників.

Проте, сподівання виявилися марними, справа так і просунулась вперед. Незважаючи на те, що таке рішення було ухвалене ще півтора роки тому, податкова міліція наразі продовжує працювати і фінансуватися з бюджету.

Були різні варіанти. Спочатку йшла мова про те, що старий каральний орган, буцімто, замінять на фінансову поліцію. Пізніше Мінфін почав просувати ідею про створення Служби фінансових розслідувань, проте законопроект Кабінет міністрів ухвалив ще рік тому, але в Раді він так і не був проголосований.

Цього разу Порошенко просить невідкладно розглянути законопроект голови парламентського комітету з питань податкової і митної політики Ніни Южаніної (БПП), в якому йдеться про створення згадуваного на початку Національного бюро.

Напруги додає і те, що за останній місяць у законопроекту Южаніної з'явились ще два конкуренти.

За інформацією ЕП, наступного пленарного тижня парламентарі можуть розглянути усі законопроекти у сесійній залі. Але лише у одного є шанс на прийняття.

Співрозмовники ЕП у парламенті та АП прогнозують: депутати можуть прийняти документ Южаніної у першому читанні, але до і після процес буде супроводжуватися кулуарною боротьбою за контроль над новим відомством, і його функціонал.

Одна реформа – п'ять варіантів

Усього за останні два роки було п'ять законопроектів щодо реформи податкової міліції. Усі вони передбачали створення нового аналітичного несилового органу, який уніфікує функції силових відомств по боротьбі з економічними злочинами і замінить податкову міліцію.

ВАЖЛИВО ЗНАТИ. Перший - законопроект №4228 "Про фінансову поліцію", зареєстрований депутатом "Самопомочі" Тетяною Остріковою та групою депутатів у березні 2016 року. Другий — законопроект Міністерства фінансів —про створення Служби фінансових розслідувань (СФР). Багато в чому cхожий на законопроект №4228. Схвалений Кабміном у березні 2017 року. Третій — законопроект Ніни Южаніної №8157 "Про Національне бюро фінансової безпеки України". Четвертий — проект закону про Національне бюро фінансової безпеки України №8157-1 Андрія Журжія (Самопоміч). П'ятий — ще один законопроектТетяни Острікової і групи депутатів №8157-2 "Про правові засади організації і діяльності фінансової поліції"

Зараз конкурують між собою другий, третій і четвертий варіанти.

Чим законопроекти відрізняються

Що каже бізнес

Законопроект Южаніної з-поміж інших вирізняє політична підтримка президента. ЕП уже писала про те, що Петро Порошенко доручив їй розробити концепт реформи податкової міліції. Голова податкового комітету запропоновувала створити Нацбюро фінансової безпеки.

Останні кілька тижнів вона зустрічалась з різними бізнес-асоціаціями і презентувала їм модель нового органу. Бізнес законопроект критикував.

"Наші зауваження перш за все стосуються захисту прав бізнесу в частині збору та подальшого використання персональних даних новим органом", — пояснила ЕП виконавчий директор Анна Дерев'янко.

За її словами, цей законопроект дає повноваження співробітникам НБФБ на власний розсуд і без будь-якої попередньої згоди збирати інформацію про фінансові операції та особисті дані будь-якого платника податків.

Контраргументом було те, що платники уже дали згоду держорганам на використання своїх даних, а НБФБ просто збирає їх з баз різних держорганів.

"Проте за відсутності у законопроекті прямої норми, ми бачимо ризики, що окремі норми зможуть на практиці суперечити закону "Про захист персональних даних" та Конвенції про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних", — вважає Анна Дерев'янко.

До того ж, законопроект передбачає, що НБФБ забезпечує збір і накопичення зразків ДНК, а це вимагає наявності в штаті працівників відповідної кваліфікації.

"Президент неодноразово публічно заявляв, що НБФБ повинно бути в першу чергу аналітичним органом без силового тиску на бізнес. Однак в законопроекті ми бачимо інше - поточна редакція не передбачає ліквідацію діючих підрозділів, що займаються розслідуваннями правопорушень у фінансовій сфері в СБУ і МВС", — каже вона.

До того ж, у працівників НБФБ зберігаються військові звання, тоді як ЄБА пропонує скасувати цю норму, щоб гарантувати недопущення старих міліцейських кадрів в нову структуру.

Для бізнесу головне, щоб НБФБ не стало ще одним мілітаризованим органом з необмеженими повноваженнями.

На думку експертів ЄБА, необхідно також чітко визначити процедуру передачі незавершених справ, які знаходяться зараз в діючих структурних підрозділах СБУ, Нацполіції, податкової міліції в НБФБ.

Також, наголошують в асоціації, слід встановити конкретні терміни, щоб уникнути затяжного перехідного періоду, коли паралельно на підприємців будуть тиснути СБУ, Податкова міліція, Нацполіція і НБФБ.

З позитиву, зазначає Дерев’янко, в законопроекті передбачені зміни до статті 212 Кримінального кодексу про те, що кримінальне провадження може бути порушене лише після несплати узгоджених сум податкових зобов'язань.

У виконавчого директора Спілки українських підприємців (СУП) Катерини Глазкової також є низка зауважень.

"У процедурі призначення співробітників є ризики, що "старі" кадри податкової міліції, відділу "К" СБУ просто перекочують в НБФБ. Механізм запитів та аналітики прописаний так, що дозволяє де-факто вести своєрідне розслідування не розпочавши кримінального провадження. Це шлях до зловживань", — зазначає вона.

На думку Глазкової, аналітичний продукт НБФБ, що стане підставою для відкриття оперативно-розшукової справи, може спричинити нову хвилю перевірок бізнесу без наявності кримінального провадження.

Також проект передбачає відмінний від КПК порядок реєстрації кримінальних справ. НБФБ, за її словами, матиме власні бази даних, в тому числі непублічну базу даних актів перевірок, складених контролюючими органами.

Американська торгова палата (АСС) відмовила ЕП у коментарі, пояснивши свою відповідь відсутністю "комплексного бачення" щодо того, яка з моделей краща.

У розмові з ЕП cекретар Нацради Реформ Дмитро Шимків зауважив, що з його боку до моделі реформи податкової міліції і законопроекту Южаніної також були зауваження.

"Найголовніших — чотири. По-перше, це має бути повністю несиловий орган без права використання спецзасобів. По-друге, він не повинен мати права на "прослушку" — ця функція взагалі має бути в одного органу", — зазначає Шимків і додає, що нехай в такому випадку всі інші до нього завертаються за цими записами.

По-третє, новий орган не повинен підпорядковуватись "блукаючому міністру". Він має бути або незалежним на кшталт НАБУ, або підпорядкований Мінфіну.

Справа в тому, що в законопроекті Мінфіну СФР підпорядковувалась "міністру, визначеному положенням про СФР".

І четвертий принциповий момент, каже Шимків, стосується розкриття банківської таємниці.

"Доступ до неї — лише за рішенням суду. Також доступ до БТмає повністю протоколюватися для попередження можливих зловживань, пов’язаних з подальшим використанням цих даних", — сказав він.

За його словами, більшість зауважень Южаніна врахувала.

Альтернативні законопроекти

Законопроекти Тетяни Острікової і Андрія Журжія — альтернативні до законопроекту Южаніної.

Законопроект Журжія також передбачає створення НБФБ, але підконтрольного Кабміну через Мінфін.

Законопроект Острікової — доопрацьований №4228, який депутат реєструвала ще у 2016 році.

"З березня 2016 до законопроекту №4228 надійшли зауваження від всіх причетних стейкохлдерів — уряду, правоохоронних органів, науковців, ДФС, експертів. Ми врахували усі юридично коректні зауваження, взяли найкращі норми із законопроекту Южаніної і повторно внесли в Раду доопрацьований законопроект", — пояснила в розмові з ЕП Острікова.

"Я визначила таку лінію поведінки: якщо б президент вніс законопроект про створення справді незалежного органу із запобіжниками для перетоку старих кадрів, то я б не перешкоджала подальшому руху цього законопроекту і подавала б уже у нього поправки до другого читання.

А якщо президент або підконтрольні йому сили внесуть законопроект, який імітуватиме реформу, то я подам альтернативний. Власне, так і сталося", —пояснила Острікова у розмові з ЕП.

Серед ключових доопрацьованих моментів, за її словами, заборона змінювати прокурором підслідність у сфері боротьби з економічними злочинами на користь СБУ.

"Фінансування тероризму — це одна із статей, через яку СБУ дуже часто приходить до компаній, які ніякого стосунку до фінансування тероризму не мають. Ми прописали ізраїльську модель, за якої оперативним супроводом займається їхній аналог СБУ, а слідством інший орган — у нашому випадку фінансова поліція", — пояснює Острікова.

Такий підхід, за її словами, позбавить СБУ можливості навідуватись до платників через підозру у тероризмі, коли їй заманеться.

Серед "мінусів" законопроекту Южаніної — блокування ефективної роботи НАБУ і конфлікт інтересів з Антикорупційним бюро.

"Цим законопроектом ми хотіли показати бізнесу і парламентарям альтернативну модель, аніж кишенькове військо чергового політика", — резюмувала народний депутат.

Що далі

Южаніна запевняє, що концепутальні речі, які бізнес озвучив під час обговорення законопроекту, врахувала.

"На слуху залишається підзвітність нового органу та призначення/звільнення директора. Є претензії щодо критеріїв визнання роботи голови НБФБ незадовільною.

Я думаю, це ми можемо доопрацювати, щоб президента, будь-якого президента, не звинувачували в тому, що робота призначеного ним керівника визнана незадовільною на рівному місці. Чіткі критерії потрібні також для того, що у залі потім не зводили рахунки з політичних мотивів", — зазначила Южаніна в розмові з ЕП.

За її словами, є суперечливі моменти щодо перерозподілу функцій правоохоронців, але ці суперечності планується доопрацювати з комітетом ВР законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Андрія Кожем'якіна.

Розгляд законопроекту комітетом з питань правоохоронної діяльності планується на наступному засіданні. Також проекти законурозглянесам податковий комітет.

"Можливо, що у четвер(19 квітня – ЕП) ми розглядатимемо їх у залі у першому читанні. А якщо не встигнемо з розглядом у коміетах, то у вівторок(24 квітня,— ЕП)", — прогнозує Южаніна.

Один із розробників законопроекту повідомив ЕП, що у правоохоронців, особливо Нацполіції, багато зауважень до перерозподілу функцій і реакція комітету Кожем'якіна на модель Южаніної на сьогодні "непердбачувана".

План такий: прийняти у першому читанні з подальшим доопрацюванням до другого. В Адміністрації президента за те, щоб прийняти законопроект в цілому до літніх канікул парламенту.