OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ВИХІДНИХ

Про що всі говорили на вихідних?

Про Антонова. Антонов поки не може налагодити серійний випуск літаків без російських комплектуючих і шукає шляхи обходу санкцій через Білорусь.

Про віруси. На YouTube знайшли шкідливу програму, здатну заражати комп'ютери під управлінням ОС Microsoft Windows і призначену для викрадення логінів, паролів та іншої конфіденційної інформації.

Про Ryanair. Лоукост може полетіти ще в 4 українські міста - Одесу, Харків, Херсон та Дніпро.

Про розрив відносин з РФ. Рішення Уряду про розрив програми економічного співробітництва з РФ, на думку Гройсмана, піде на користь Україні, збалансує експортну політику та у підсумку зробить Україну сильнішою.

Про роботів. Студент з міста Кропивницький створив пристрій, що подібно пилососу може збирати сміття з водойм.