OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про Нафтогаз і Газпром. "Газпром" після рішення Cтокгольмського арбітражу не в свою користь заявив про ініціювання розірвання контрактів на поставку і транзит газу з НАК "Нафтогаз України".

Євросоюз висловив занепокоєння щодо поставок газу з Росії в Україну і щодо транзиту газу в Євросоюз.



Нафтогаз України і польська нафтогазова компанія PGNiG підписали контракт про термінове постачання газу в Україну.

Про нестачу газу. Через нестачу газу в Україні закривають усі навчальні заклади.

Про Коболєва і ДФС. У ДФС кажуть, що мільярдний штраф наклали на Нафтогаз, а не на Коболєва.

Про шахти Януковича. Куратор державної вугільної галузі Віталій Кропачов не зміг закрити операцію з викупу статутних фондів ТОВ "Новогродівська 1-3" і ТОВ "Росія". Група "ДРФЦ" Олександра Януковича відмовилась від угоди.

Про НБУ. Національний банк дозволив іноземним інвесторам репатріювати дивіденди за 2017 і всі попередні роки.

Про борги. 1-2 березня Мінфін погасив купон за облігаціями зовнішньої держпозики на 450 мільйонів доларів і повернув 170 мільйонів доларів МВФ за програмою Stand by.

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Чи зростуть податки через підвищення пенсій силовикам

Підвищення соціальних стандартів на тлі касових розривів у Пенсійному фонді, відсутності ресурсу в бюджеті і нечітких економічних підстав для такого підвищення може спричинити фіскальні дисбаланси і призвести до розширення бази оподаткування.