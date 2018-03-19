Словаки можуть взяти аеропорт "Ужгород" в концесію

Словацька компанія Vedecko-vyskumna, A.C. цікавиться питанням концесії аеропорту Ужгород.

Про це повідомив голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль, передає прес-служба ОДА.

Він уже провів зустріч з потенційними концесіонерами. В ході зустрічі голова ОДА нагадав, що після закінчення відповідної міждержавної угоди між Україною та Словаччиною аеропорт обслуговує повітряні судна тільки в режимі прямої видимості.

Оскільки встановлене в Ужгороді обладнання "Украероруху" застаріле і не відповідає вимогам ЄС, надій на повторне підписання міждержавної угоди між Україною та Словаччиною практично немає.

Тому найбільш оперативний запуск повноцінної роботи аеропорту можливий в разі взяття його в концесію компанією з країн ЄС.

Єдина умова Закарпатської ОДА та облради для концесіонерів, в разі успішного вирішення питання, - це відновлення регулярного авіасполучення між Ужгородом та Києвом.

"Якщо проект вдасться реалізувати, то на початковому етапі ми готові запустити щотижня три рейси Братислава-Ужгород-Київ", - зазначив президент Vedecko-vyskumna, A.C. Роберт Спішак.

"А в подальшому введемо авіасполучення Ужгорода з Будапештом, Віднем, Прагою, а також курортами Туреччини, які дуже популярні в період відпусток", - додав він.

В результаті була досягнута домовленість, що словацька компанія за свій рахунок проведе незалежну експертизу аеропорту Ужгород, щоб об'єктивно оцінити його технічний стан і балансову вартість, після чого направить лист до Закарпатської обласної ради з проханням надати аеропорт в концесію.

Віддавати в концесію злітно-посадкову смугу при цьому не можна, нагадав Москаль.

Остаточне рішення буде за депутатами обласної ради.

Раніше повідомлялося, що Міністерство інфраструктури у співпраці з Міжнародною фінансовою корпорацією мають намір вивчити питання розвитку регіональних аеропортів України за допомогою державно-приватного партнерства.

Нагадаємо, у грудні 2017 року Кабінет міністрів схвалив зміни до закону про концесії.

Раніше повідомлялося, що для оновлення всієї інфраструктури України до 2030 року необхідно інвестувати 50 мільярдів євро.

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Економічна правда