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Регіональні аеропорти можуть передати в концесію

П'ятниця, 2 лютого 2018, 12:50

Міністерство інфраструктури у співпраці з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) мають намір вивчити питання розвитку регіональних аеропортів України за допомогою державно-приватного партнерства.

Про це в інтерв'ю ЦТС розповів Джейсон Пеллмар, керівник IFC в Україні, Білорусі та Молдові.

Зокрема, топ-менеджер повідомив, що IFC отримала запит від уряду в особі Мінінфраструктури допомогти розвивати регіональні аеропорти. Оскільки це важливий напрямок роботи з розвитку туризму і поліпшення логістики всередині країни.

"Не секрет, що більший такий аеропорт, тим краще для країни, тим сильніше імпульс для розвитку. І тим більше він комерційно привабливий. Деякі приклади таких регіональних аеропортів включають Запоріжжя і Херсон", - зазначив Пеллмар.

За словами керівника IFC, найважливіше, що треба пам'ятати, це те що кваліфіковані приватні оператори більш ефективні в управлінні і розвитку аеропортів ніж держава.

Разом з тим, поки, за його словами, список регіональних аеропортів, які могли б бути передані в концесію, не сформований.

"Спочатку нам треба зробити попередню оцінку кожного аеропорту і скласти список відповідно до комерційної складової. Питання важливе для Мінінфраструктури і важливе для нас, і ми збираємося почати цю роботу", - підкреслив Джейсон Пеллмар.

Нагадаємо, Держпідприємство "Антонов" пропонує відкласти будівництво лоукост-хабу на базі аеропорту Гостомель (Міжнародний аеропорт Антонов, Київська область), і створити замість нього міжнародний вантажний хаб.

Економічна правда

аеропорт концесія
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