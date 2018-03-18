OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ВИХІДНИХ

Про обшуки у "Нової Пошти", президентство Гройсмана та зростання ВВП.

Про обшуки у "Нової Пошти". Генеральна прокуратура у п’ятницю провела обшуки в офісах компанії "Нова Пошта" у справі про несплату податків в особливо великих розмірах.

Про президентство Гройсмана. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що не збирається балотуватися на посаду президента України.

Про нові стандарти вимірювання газу. Компанія "Укртрансгаз", яка експлуатує систему магістральних газопроводів і підземних сховищ газу країни, готується до переходу на європейські вимірювальні стандарти.

Про продаж акцій "Укрнафти". Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на аукціоні в п'ятницю продав акції нафтовидобувної компанії "Укрнафта" на суму 73,9 тисяч гривень.

Про відновлювальну енергетику. У Вінниці планують побудувати зaвод з виробництвa сонячних пaнелей.

Про зростання ВВП. Глава представництва Світового банку в Білорусі, Молдові та Україні Сату Кахконен вважає, що економіка України може зрости за рахунок відкладеного зростання.

Про мільярдний борг РФ. "Газпром" винен Україні за різними газовими справами понад 8 млрд доларів і ці кошти будуть виплачені на користь нашої держави.