Фонд гарантування продав пакет акцій "Укрнафти"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на аукціоні в п'ятницю продав акції нафтовидобувної компанії "Укрнафта" на суму 73,9 тисяч гривень.

Про це повідомляє прес-служба "Української біржі".

Як зазначається, 16 березня на "Українській біржі" відбувся аукціон з продажу активів, що знаходилися на балансі ПАТ "Енергобанк", виставлених на продаж торговцем цінними паперами компанією "Драгон Капітал".

"За результатами аукціону були продані акції ПАТ "Укрнафта" в кількості 762 штук загальною вартістю 73,9 тисяч гривень, що на 6,481 тисяч гривень більше стартової ціни", - йдеться в повідомленні.

ПАТ "Укрнафта" - найбільша українська нафтовидобувна компанія. НАК "Нафтогаз України" належить 50% + 1 акція Укрнафти, групі компаній "Приват" Ігоря Коломойського та Генадія Боголюбова - близько 42% акцій.

Економічна правда