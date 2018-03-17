Всі розділи
Укр / Рус

Фонд гарантування продав пакет акцій "Укрнафти"

Субота, 17 березня 2018, 17:21

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на аукціоні в п'ятницю продав акції нафтовидобувної компанії "Укрнафта" на суму 73,9 тисяч гривень.

Про це повідомляє прес-служба "Української біржі".

Як зазначається, 16 березня на "Українській біржі" відбувся аукціон з продажу активів, що знаходилися на балансі ПАТ "Енергобанк", виставлених на продаж торговцем цінними паперами компанією "Драгон Капітал".

"За результатами аукціону були продані акції ПАТ "Укрнафта" в кількості 762 штук загальною вартістю 73,9 тисяч гривень, що на 6,481 тисяч гривень більше стартової ціни", - йдеться в повідомленні.

ПАТ "Укрнафта" - найбільша українська нафтовидобувна компанія. НАК "Нафтогаз України" належить 50% + 1 акція Укрнафти, групі компаній "Приват" Ігоря Коломойського та Генадія Боголюбова - близько 42% акцій.

Економічна правда

Укрнафта компанії
powered by lun.ua
Матеріали за темою
Оточення Порошенка отримало контроль над великим газовим родовищем - ЗМІ 20 лютого 2018, 10:55
Що відбувається з видобутком газу на Західній Україні 19 лютого 2018, 14:30
Укрнафта збільшить внутрішні інвестиції в п'ять разів - Роллінс 14 лютого 2018, 19:40
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті