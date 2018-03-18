Світовий банк розповів, що підніме економіку України

Глава представництва Світового банку в Білорусі, Молдові та Україні Сату Кахконен вважає, що економіка України може зрости за рахунок відкладеного зростання.

Про це вона повідомила в інтерв'ю НВ.

"Одна зі сфер, яка може серйозно сприяти зростанню, – сільське господарство. Вас називали житницею Європи. Але потенціал вашого сільського господарства ще не реалізований. Перш за все через відсутність ринку землі", - заявила вона.

"Звичайно, потрібно ще зробити так, щоб в країну повірили інвестори. Це стосується і Світового банку. Ринок необхідний для того, щоб ми почали інвестувати в сільське господарство: транспортну інфраструктуру, зрошення тощо", - зазначила Кахконен.

За її словами, через кризу 2014-2015 років ВВП країни значно знизився. Зараз економіка відновилася, але економічне зростання поки скромний, на рівні 2%. Це, на її думку, означає, що рівень доходів населення ще не повернувся на докризовий рівень.

"У країни є потенціал для того, щоб рости швидше світової економіки, але тільки за умови продовження реформ", – додала вона.

Раніше Кахконен заявила, що 2% фірм контролюють понад 20% загального обігу і понад чверть активів усіх українських компаній.