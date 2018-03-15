ГПУ перевірить 4G конкурс на корупцію

Генпрокуратура розслідує законність проведення конкурсу на частоти для 4G зв'язку.

Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко, передає Liga.net.

Генпрокурор сказав, що, за попередньою інформацією, стартова ціна запропонована на тендер була нижчою, ніж планувалося спочатку.

Але реальна ціна на аукціоні була вищою.

Луценко зазначив, що, якщо ця інформація підтвердиться, навряд чи тут можна буде знайти кримінальне правопорушення.

"Але ми зареєструємо провадження за цим фактом. Якщо будуть докази, що держбюджет недоотримав кошти, ми будемо діяти за законом", - сказав він.

Також Луценко зазначив, що, на його думку, проблема проведеного тендера ще і в тому, що при його проведенні не виключили можливість участі представників країни-агресора.

"Я стурбований питанням безпеки наших солдатів і офіцерів, які, на жаль, користуються мобільним зв'язком під тотальним контролем з можливим доступом з Москви", - додав генпрокурор.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Володимир Гройсман звернувся до правоохоронних органів, щоб ті детально перевірили, як проходив 4G-конкурс.

Нагадаємо, мобільні оператори купили частоти 4G в діапазоні 1800 МГц. Загальний обсяг отриманих в ході аукціону на 4G коштів в діапазоні 1800 МГЦ - 5,434 мільярда гривень.

В ході торгів за частоти в діапазоні 1800 МГц компанії переплатили 1,45 млрд понад стартову ціну.За частоти в діапазоні 2400 МГц сумарно держава отримає за ліцензії понад 2,45 млрд гривень.

В суммі держава отримала - 7,89 мільярда за 4G.

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