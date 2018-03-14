Уряд надав відстрочку Ахметову в поверненні мільярдного кредиту

Підприємства теплової генерації отримають річну відстрочку на повернення ДП "Енергоринок" 1,7 мільярда гривень кредитів.

Відповідне рішення Кабмін ухвалив 14 березня.

Зокрема, рішення Кабміну передбачає продовження сроку погашення кредитних коштів, залучених у Державного Ощадного банку для здійснення авансових платежів енергогенеруючим компаніям на поставку вугільної продукції, до травня 2019 року.

Кредити "Енергоринку" – це авансові платежі за електроенергію ТЕС, яка буде поставлена у майбутньому. Таким чином теплова генерація отримує безкоштовні кредити.

Найбільше таких безкоштовних кредитів отримує компанія "ДТЕК" Ріната Ахметова.

Також підприємства "ДТЕК" є найбільшими боржниками "Енергоринку", хоча офіційно державне підприємство також має борги перед генеруючими компаніями Ахметова.

Але ці борги утворилися через те, що "Енергоринку" заборгували підконтрольні "ДТЕК" енергорозподільні компанії – обленерго, яким платять за електроенергію споживачі.

Станом на осінь 2017 року група "ДТЕК" була винна "Енергоринку" на 5,1 млрд грн більше, аніж той їй.

В січні уряд розподілив 2 млрд грн таких кредитів для теплової генерації.

Натомість інші виробники, в тому числі державні "Енергоатом", "Укргідроенерго", "Укренерго", не отримали авансів.

Повернення кредитних коштів закладено цільовою надбавкою у тарифи споживачам.

Сам тариф теплової генерації у 2018 році вже на 125% вище, ніж відповідний тариф у 2015 році, коли видавалися вперше згадані аванси для теплової генерації.

За підсумками року "ДТЕК" показала ріст EBITDA на 29% – до 23 млрд грн.

Інша теплогенеруюча компанія – ПАТ "Центренерго" за підсумками року показало ріст чистого прибутку на 390% – до 1,9 млрд грн.

Нагадаємо, група ДТЕК контролює близько 80% теплової електрогенерації і за 11 місяців 2017 року добула 84% всього енергетичного вугілля в Україні.

Як відомо, у березні 2016 року Національна комісія з регулювання енергетики і комунальних послуг затвердила нову методику визначення оптової ринкової ціни на електроенергію. Це ціна, за якою ТЕС продають електроенергію в ринок. У ній, зокрема, враховується ціна на вугілля.

Відповідно до нової методики, вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації рахується за формулою "вартість вугілля у порту Роттердам плюс вартість його доставки в Україну".

Через застосування нової формули теплові генерації, в тому числі генерації ДТЕК Ріната Ахметова і державне "Центренерго", стали продавати електроенергію дорожче.

Після введення в дію "роттердамської" формули єврооблігації ДТЕК подорожчали на 40%. Коли вони були дешевими їх скупкою займалась компанія ICU.

Співвласником ICU був раніше звільнений міністр енергетики Володимир Демчишин. У цій же компанії раніше працював нинішний очільник НКРЕКП Дмитро Вовк.

В квітні НАБУ повідомило, що розпочало досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем посадовцями НКРЕ через так звану формулу "Роттердам+".

Детальніше читайте у колонці на Економічній правді: Як уряд хоче подарувати Ахметову безкоштовний кредит на мільярд гривень