Україна увійшла до ТОП-10 країн за зростанням продажу електромобілів

Україна опинилася на дев'ятому місці в глобальному рейтингу країн з найшвидшим розвитком ринку автомобілів.

Рейтинг склало видання InsideEV`s, передає ain.ua.

У минулому році Україна посіла в аналогічному рейтингу п'яте місце.

У виданні зазначають, що тоді це стало сюрпризом - країна показала, як бідні держави можуть розвивати ринок електромобілів.

InsideEV`s повідомило, що в 2017 році в порівнянні з 2016 роком продажі електромобілів виросли майже вдвічі, і звернуло увагу, що половина з цих машин - вживані Nissan Leaf, привезені зі США.

У виданні підкреслили, що Україна опустилася на дев'яте місце через те, що в 2017 році загальні продажі автомобілів виросли на 60-70%, і на цьому фоні частка електромобілів збільшилася лише з 2,9% до 3,1%.

Лідерами рейтингу стали Китай, Норвегія, Швеція і США.

Як повідомлялося, в 2017 році первинний ринок легкових електромобілів України виріс в 2,3 рази в порівнянні з 2016 роком - до 2697 одиниць, при цьому на частку старих припадало 85% реєстрацій, тоді як роком раніше - 51%.

Нагадаємо, Мінінфраструктури узгодило стратегію розвитку ринку електрокарів, якою передбачено введення механізму податкової знижки та скасування виплати в пенсійний фонд при реєстрації електромобілів.

З 1 січня 2018 року скасували ПДВ та акцизний податок на ввезення на митну територію України транспортних засобів, оснащених електричними двигунами.

Раніше повідомлялося, що у 2017 році в Україні було зареєстровано 3265 автомобілів з електричним приводом, що на 91% більше, ніж в 2016 році.

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