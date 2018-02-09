Данилюк розповів про цілі візиту експертів МВФ до Києва

Група експертів Міжнародного валютного фонду в рамках візиту до Києва, в тому числі, надасть владі України рекомендації щодо антикорупційної суду.

Про це повідомив міністр фінансів Олександр Данилюк на брифінгу.

"Разом з місією прибуде кілька експертів, які працюватимуть і нададуть рекомендації щодо закону про створення Антикорупційного суду", - сказав він.

При цьому Данилюк зазначив: зараз саме той час, коли ця місія МВФ необхідна для того, щоб Україна могла просунутися далі у співпраці з Фондом.

Як повідомлялося, команда в складі кількох експертів Міжнародного валютного фонду відвідає Київ в період з 12 по 16 лютого для проведення технічних консультацій з представниками влади України.

Нагадаємо, під час зустрічі з президентом Петром Порошенком у Давосі директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард закликала Київ прискорити темп реформ заради економічного зростання і підвищення рівня життя.

Після зустрічі Порошенко заявив, що Україна продовжуватиме співпрацю з МВФ.

Як повідомлялося, Національний банк вважає, що якщо Україна не отримає наступний транш від Міжнародного валютного фонду до липня, то програма співпраці ймовірно припиниться.

Раніше міністр фінансів заявив, що припинення співпраці з Міжнародними фінансовими організаціями світить проблемами з платоспроможністю держави.

Україна відновила співпрацю з МВФ за чотирирічною програмою розширеного фінансування об'ємом 17,5 млрд дол. у 2015 році - після більш ніж річної перерви.

Програма EFF змінила програму stand-by, розпочату в 2014 році.

МВФ вирішив змінити попередню програму "стенд-бай" на "механізм розширеного фінансування" в зв'язку з більш тривалою потребою платіжного балансу України.

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Економічна правда