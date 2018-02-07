Представники МВФ приїдуть в Україну 12 лютого

Експерти Міжнародного валютного фонду відвідають Київ для зустрічей з представниками влади.

Про це заявив Йоста Люнгман, постійний представник МВФ в Україні.

"Команда у складі кількох експертів МВФ відвідає Київ у період з 12 по 16 лютого для проведення технічних обговорень з представниками влади України", - заявив він.

Подробиці майбутнього візиту не розголошуються.

Нагадаємо, під час зустрічі з президентом Петром Порошенком у Давосі директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард закликала Київ прискорити темп реформ заради економічного зростання і підвищення рівня життя.

Після зустрічі Порошенко заявив, що Україна продовжуватиме співпрацю з МВФ.

Як повідомлялося, Національний банк вважає, що якщо Україна не отримає наступний транш від Міжнародного валютного фонду до липня, то програма співпраці ймовірно припиниться.

Раніше міністр фінансів заявив, що припинення співпраці з Міжнародними фінансовими організаціями світить проблемами з платоспроможністю держави.

Україна відновила співпрацю з МВФ за чотирирічною програмою розширеного фінансування об'ємом 17,5 млрд дол. у 2015 році - після більш ніж річної перерви.

Програма EFF змінила програму stand-by, розпочату в 2014 році.

МВФ вирішив змінити попередню програму "стенд-бай" на "механізм розширеного фінансування" в зв'язку з більш тривалою потребою платіжного балансу України.

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Економічна правда