В НБУ допускають дострокове припинення програми МВФ

Національний банк вважає, що якщо Україна не отримає наступний транш від Міжнародного валютного фонду до липня, то програма співпраці ймовірно припиниться.

Про це в інтерв'ю Українським Новинам повідомив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб.

"Зараз ми по-новому оцінюємо, наскільки це ймовірно, але чисто технічно, перший квартал вже не виглядає реальним. Більш реалістичне вже отримання траншу у 2-му кварталі. Коли ми отримаємо транш, в першому чи другому кварталі значення для інфляції особливого немає. Важливіше сам факт продовження співпраці", - повідомив Сологуб.

На думку заступника голови НБУ, відсутність рішення щодо траншу МВФ до кінця другого кварталу (кінця червня), буде свідчити про те, що поточна програма EFF з високою ймовірністю вже не відновиться.

"Якщо теоретично український уряд за 2 місяці до виборів захоче прийняти купу непопулярних реформ, то він гроші отримає. Але питання в тому, що ймовірність цього низька", - відповів він на питання про те, виділяє кредити МВФ країнам, в яких мають відбутися вибори.

Національний банк прогнозував отримання 2-х траншів від МВФ у першому та третьому кварталі 2018 року на загальну суму 3,5 млрд доларів.

Проте через уповільнення проведення реформ транш, швидше за все, буде перенесено на 2-й квартал.

Раніше міністр фінансів Олександра Данилюк заявив, що припинення співпраці з Міжнародними фінансовими організаціями світить проблемами з платоспроможністю держави.

За словами Данилюка, для отримання траншу Україна має виконати три основних кроки.