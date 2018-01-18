Данилюк: Відсутність кредитів МВФ - один із чинників падіння гривні
Припинення співпраці з Міжнародними фінансовими організаціями світить проблемами з платоспроможністю держави.
Про це заявив міністр фінансів Олександра Данилюк в ефірі "5 каналу".
Він висловив думку, що Україна може виконати умови для отримання чергового траншу кредиту МВФ в першому кварталі поточного року.
"Моє завдання як міністра фінансів - продовжити успішну роботу з МВФ. Коли ми маємо програму з МВФ, то можемо отримати додаткове фінансування від Світового банку, ЄС. Ці гроші зараз важливі", - сказав урядовець.
"Я сподіваюся, що в першому кварталі ми будемо мати закон про антикорупційний суд", - додав міністр.
Він зазначив, що затягування з відновленням фінансування від МВФ є одним із чинників ослаблення гривні.
Нинішній обсяг резервів НБУ (6,7 млрд дол "чистими" - ред) Данилюк назвав комфортним рівнем.
Глава Мінфіну підкреслив, що в разі відсутності кредитів МВФ Україні доведеться шукати альтернативні джерела фінансування, що не так і просто.
За словами Данилюка, для отримання траншу Україна має виконати три основних кроки.
Нагадаємо, раніше банкіри розповіли, коли може початися зміцнення гривні.