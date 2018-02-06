OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про 7-мільярдний кредит від Китаю, RAB-тарифи та газовий бізнес Януковича.

Про 7-мільярдний кредит від Китаю. Україна знаходиться в переговорному процесі з китайською стороною щодо залучення 7 мільярдів доларів для реалізації ряду інфраструктурних проектів.

Про "круте піке" на ринку акцій США. Ринок акцій США перервав найтриваліший в своїй історії період стабільного зростання і пішов "в круте піке".

Про RAB-тарифи. ПАТ "Вінницяобленерго" отримало схвалення для переходу на стимулююче регулювання тарифів на розподіл і постачання електричної енергії з 1 квітня 2018 року.

Про інвестиції в інфраструктуру. Міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що у 2018 році інвестиції в інфраструктуру України становитимуть 86 млрд гривень.

Про бази даних клієнтів "Нової пошти". У "темному інтернеті" виставлені на продаж дві бази клієнтів "Нової пошти" - на 500 тисяч і на 18 мільйонів користувачів.

Про газовий бізнес Януковича. "Наглядач" за вугільною галуззю Віталій Кропачов буде спільно з німецькою компанією розвивати газовий бізнес, придбаний у Олександра Януковича.

Про інвестфонд Черновецького. Інвестиційна компанія Chernovetskyi Investment Group (CIG) профінансувала два агропроекти в минулому році і не виключає угод в агропромисловому комплексі в 2018 році.

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