З початку року кількість ввезених електромобілів збільшилась в 6 разів – Продан

У січні 2018 року в Україну завезли 793 електромобілі, що в 6 разів більше, ніж у січні 2017.

Про це в. о. голови ДФС Мирослав Продан розповів в інтерв’ю Економічній правді.

За його словами, обсяги імпорту електрокарів в Україну відносно невеликі, тому що електрокар наразі недешевий порівняно із звичайним автомобілем.

У 2017 році імпортовано 2,7 тис електромобілів. Питома вага електрокарів в імпорті усіх транспортних засобів надзвичайно мала. Нових авто було ввезено 80,5 тис, уживаних — майже 73 тис.



"Я переконаний, що кількість електрокарів зростатиме щороку — громадяни почнуть переходити на екологічні авто. Збільшення попиту ми бачимо вже у січні: увезено 793 електромобілі, що у шість разів більше, ніж у січні 2017 року", - зазначив Продан.

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Нагадаємо, з 1 січня 2018 року скасували ПДВ та акцизний податок на ввезення на митну територію України транспортних засобів, оснащених електричними двигунами.

Раніше повідомлялося, що у 2017 році в Україні було зареєстровано 3265 автомобілів з електричним приводом, що на 91% більше, ніж в 2016 році.

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Економічна правда