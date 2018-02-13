OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про щасливих пенсіонерів, Wi-Fi у метро та довгоочікуваний Ryanair.

Про довгоочікуваний Ryanair. Ірландський лоукостер Ryanair почне літати в Україну з осені 2018 року. Презентація авіарейсів відбудеться протягом двох місяців.

Про Wi-Fi у метро. КМДА розірвала угоду з компанією Mosquito Mobile, яка виграла тендер на будівництво мережі Wi-Fi у київському метрополітені в 2014 році. І незабаром оголосить новий тендер.

Про дороги. Гройсман ініціює удосконалення системи державних будівельних норм при будівництві доріг.

Про Дельта банк. Генеральна прокуратура оголосила у розшук одного із керівників АТ "Дельта Банк" у зв’язку із підозрою у розтраті грошових коштів банку на суму понад 1,1 мільярда гривень.

Про щасливих пенсіонерів. Україна увійшла в останню десятку країн рейтингу "Найкращі країни для комфортної пенсії". Нова Зеландія, Австралія та Швейцарія стали найкращими для життя на пенсії.

Про залізничні квитки. У квітні відбудеться перше в 2018 році планове підвищення цін на квитки для пасажирів "Укрзалізниці" на 10%.

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