OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ВИХІДНИХ

Про українську кукурудзу, корупцію в портах та Європу без газу.

Про українську кукурудзу. Китайські покупці скасовують купівлю кукурудзи зі США і переходять до конкуруючого постачальника з України. Тому що українська кукурудза без ГМО і не вимагає дозволу на переробку.

Про відставку міністра фінансів. Генпрокурор Юрій Луценко у листі до прем'єра Володимира Гройсмана фактично ініціював відсторонення Олександра Данилюка з посади міністра фінансів.

Про держбанки. Незалежні та професійні наглядові ради з’являться у всіх держбанках, що стане запорукою їх прибуткової комерційної діяльності без політичної заангажованості.

Про корупцію у портах. НАБУ вимагає визнати недійсним тендерний договір між Адміністрацією морпортів та миколаївської "ТОВ-кою" на суму 712,1 мільйона гривень.

Про Європу без газу. Газпром лякає європейців, що ті зіткнуться з дефіцитом "блакитного палива", якщо не купуватимуть його у Російської Федерації.

Про керівництво Приватбанку. Новий голова правління Приватбанку Петр Крумханзл не виключає залучення до правління фінустанови своїх колишніх колег. Каже, що ті - фахівці і професіонали.

Про приватизацію. Уряд затвердив польську філію аудиторської компанії Ernst&Young радником для підготовки до приватизації ПАТ "Центренерго".