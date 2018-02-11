OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ВИХІДНИХ
Про українську кукурудзу, корупцію в портах та Європу без газу.
Про українську кукурудзу. Китайські покупці скасовують купівлю кукурудзи зі США і переходять до конкуруючого постачальника з України. Тому що українська кукурудза без ГМО і не вимагає дозволу на переробку.
Про відставку міністра фінансів. Генпрокурор Юрій Луценко у листі до прем'єра Володимира Гройсмана фактично ініціював відсторонення Олександра Данилюка з посади міністра фінансів.
Про держбанки. Незалежні та професійні наглядові ради з’являться у всіх держбанках, що стане запорукою їх прибуткової комерційної діяльності без політичної заангажованості.
Про корупцію у портах. НАБУ вимагає визнати недійсним тендерний договір між Адміністрацією морпортів та миколаївської "ТОВ-кою" на суму 712,1 мільйона гривень.
Про Європу без газу. Газпром лякає європейців, що ті зіткнуться з дефіцитом "блакитного палива", якщо не купуватимуть його у Російської Федерації.
Про керівництво Приватбанку. Новий голова правління Приватбанку Петр Крумханзл не виключає залучення до правління фінустанови своїх колишніх колег. Каже, що ті - фахівці і професіонали.
Про приватизацію. Уряд затвердив польську філію аудиторської компанії Ernst&Young радником для підготовки до приватизації ПАТ "Центренерго".