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Українська кукурудза витісняє американську з ринку Китаю — Reuters

Неділя, 11 лютого 2018, 10:00
 

Деякі китайські покупці скасували купівлю кукурудзи зі США і перейшли до конкуруючого постачальника з України, оскільки Пекін посилив контроль над переробкою генетично модифікованих культур.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на три джерела та аналітика.

"Трейдери цього року більш схильні купувати кукурудзу в Україні, тому що вона без ГМО і не вимагає дозволу на переробку. Навіть ті, хто замовив американську кукурудзу, скасували замовлення і переключились на Україну", - сказав аналітик Shanghai JC Intelligence Черрі Жанг.

Як пише агентство, будь-яка тривала зміна в настроях одного з найбільших імпортерів кукурудзи примусить непокоїтись американських фермерів, які готуються зібрати великий врожай цього року і може призвести до зростання напруги в торговельних відносинах між Китаєм та США.

Зазначається, що Китай торік збільшив закупівлі американської кукурудзи, яка, здебільшого, є генетично модифікованою, що сприяло зростанню внутрішніх цін.

Однак цього року джерела вказують, що отримувати дозволи на обробку генетично модифікованої кукурудзи в Китаї стало все складніше. Це спонукало компанії звернутись до закупівель немодифікованої кукурудзи в Україні.

Міністерство сільського господарства Китаю не відповіло на запит з проханням прокоментувати дану інформацію.

Торік Україна поставила дві третини китайського імпорту, який, загалом, становив 2,38 млн тонн, а США поставили чверть обсягів імпорту кукурудзи.

За інформацією одного з трейдерів, ціни на експорт з України підскочили через зростання попиту і вийшли на найвищий рівень з липня 2016 року, становивши 180 доларів за тонну.

"Сьогодні кукурудзі зі США важко заходити через питання з ГМО. Отримати дозвіл на переробку ГМО дуже складно. Я замовив 7000 тонн американської кукурудзи, але мусив скасувати замовлення і звернутись до України", - сказав торговець кукурудзою зі сходу Китаю.

Нагадаємо, раніше Bloomberg писав про те, що найбільші виробники кукурудзи в Україні не поспішають розширювати посіви цієї культури попри те, що ціна на неї досягла найвищої відмітки за останні 18 місяців.

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