Наглядові ради з’являться в усіх державних банках

Hезалежні та професійні Наглядові ради з’являться в усіх банківських структурах, що належать державі.

Про це заявив міністр фінансів України Олександр Данилюк, передає Укрінформ.

"Головна функція Наглядової ради – щоби банк управлявся без політичного впливу, щоб він працював на виключно комерційних засадах. Приватбанк – один з перших прикладів того, як має працювати нова модель корпоративного управління в державному секторі: підприємства мають управлятися аполітично через професійні Наглядові ради з ключовим фокусом на отриманні комерційних результатів", - зазначив Данилюк.

"Тому що держава, якщо вона володіє підприємством, вона це робить для того, щоб отримувати прибуток. Це має стосуватися дуже обмеженої кількості компаній, бо решта мають бути приватизовані", - додав він.

Він зауважив, що вже рік спостерігає успішну роботу Наглядової ради Приватбанку.

"Це є прикладом для всього державного сектору і також для банківських структур, які належать державі. Наприклад, два банки, які належать державі, досі не мають сформованих Наглядових рад, що не є нормально. Це треба максимально швидко відкоригувати", - наголосив міністр.

Економічна правда