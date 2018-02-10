Газпром залякує Європу дефіцитом газу

За прогнозами Газпрому, Європа може зіткнутися з дефіцитом газу і стрибком цін на паливо в найближчі 10 років.

Про це в заявив заступник голови "Газпрому" Олександр Медведєв, передає ПРАЙМ.

За його словами, "Газпром" збирається в наступному році почати великомасштабні поставки газу в Китай. Медведєв зазначив, що компанія зможе задовольнити попит як Європи, так і Азії.

Однак він додав, що Євросоюзу необхідно визначитися з джерелом поставок вже зараз, щоб задовольнити зростаючий попит при нижчому видобутку.

"Вони в своїх прогнозах промахнулися дуже сильно вважаючи, що газу багато не потрібно буде, а газ який буде потрібен буде отриманий не з Росії", - сказав Медведєв.

"Багато серйозних аналітики можуть змоделювати ситуацію коли Європа зіткнеться з дефіцитом газу, і що ще гірше - з різким стрибком цін", - зазначив він.

Нагадаємо, американська компанія Oracle посилила умови надання продуктів і послуг російським клієнтам з нафтогазової галузі, які включені до списку санкцій США.

Економічна правда