OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про думки МВФ, авіахаб під Києвом і людей Януковича.

Про авіахаб. Держпідприємство "Антонов" пропонує відкласти будівництво лоукост-хаба на базі аеропорту Гостомель, і пропонує запустити вантажний хаб.

Про думки МВФ. Міжнародний валютний фонд дасть наступний транш. Але за умов: прийняття закону про Антикорупційний суд і приведення цін на газ до ринкового рівня. Представники фінансової організації вважають, що у влади України велика спокуса дуже швидко збільшити зарплату, але це буде погано відбиватися на зростанні економіки.

Про авіакомпанії. Украерорух назвав авіакомпанії, яким надав найбільш значні обсяги аеронавігаційного обслуговування у 2017 році: МАУ, Turkish Airlines, Belavia.

Про людей Януковича. Власник газодобувної групи Burisma Holdings Микола Злочевський повернувся в Україну.

Про кричуще рейдерство. Земельна ділянка, площею понад 113,5 гектара в Оболонському районі Києва, який належить Родовід Банку, була незаконно переоформлена і продана. Вартість активу - майже 4 млрд гривень.

Про кредитування. Середньозважена вартість кредитів на міжбанківському ринку в перші п'ять днів після підвищення облікової ставки зросла на 1,1 процентних пункти - до 15,1% річних.

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