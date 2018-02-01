Власник газодобувної групи Burisma Holdings Микола Злочевський повернувся в Україну.

Про це ЕП повідомило джерело на ринку.

"Приїхав до Києва на днях. Уже провів кілька зустрічей", - повідомило джерело.

Микола Злочевський виїхав з України в кінці 2014 року після того, як отримав статус підозрюваного у незаконному збагаченні в справі, що розслідується Генеральною прокуратурою.

У січні 2015 ГПУ оголосила Злочевського у розшук.

Раніше повідомлялося, що Злочевський зустрічався з Кононенко у Відні, що сам Кононенко спростовував.

Після цієї зустрічі, восени минулого року з сайту МВС була знята інформаційно-статистична картка про розшук Злочевського в зв'язку з відповідним запитом від ГПУ.

Інформація про припинення розшуку була внесена на підставі надісланої з Генпрокуратури постанови про скасування державного розшуку Злочевського.

Місяць тому, в січні ц.р., Burisma заявила про завершення всіх процесуальних і судових справ в Україні проти Злочевського і операційних компаній, що входять до складу Burisma Group.

"Це рішення є результатом спільної багатомісячної роботи двох команд - Генеральної прокуратури України та Burisma Group", - йдеться в прес-релізі.

Основна частина родовищ, якими в даний час оперують компанії з Burisma Holdings, була видана за два періоди.

Перший припав на 2003-2004 рр., коли Злочевський очолював Державний комітет природних ресурсів, який мав у той час право розпорядження спеціальними дозволами (ліцензіями) на право користування надрами.

Другий - на 2010-2012 рр., коли Злочевський керував Міністерством охорони навколишнього природного середовища, якому підзвітна Державна служба геології та надр - єдиний на сьогодні розпорядник спецдозволів на користування надрами в країні.

Також повідомлялося, що фірма міністра екології в уряді часів Віктора Януковича Миколи Злочевського продавала газ компаніям президента Петра Порошенка та його оточення.

Дмитро Рясний, ЕП