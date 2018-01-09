OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про інфляцію, зростання тарифів та гроші Януковича.

Про зростання цін. Інфляція в Україні прискорилася до 13,7% в порівнянні з 12,4% в 2016 році.

Про активи Ахметова. Компанія "СКМ" подала апеляцію на рішення окружного суду Нікосії про заморожування активів її власника Рината Ахметова на суму 820 мільйонів доларів.

Про "гроші Януковича". Екс-голова НБУ Сергій Арбузов володів офшорною компанією Quickpace Limited, яка зараз належить нардепу Онищенкові, і на рахунках якої знаходяться заморожені кошти екс-президента Януковича.

Про зростання тарифів. З січня 2018 року тарифи на електроенергію для непобутових споживачів зросли на 8-11% в залежності від регіону і постачальника.

Про імпорт газу. Україна в перший тиждень січня 2018 року знизила середньодобовий імпорт природного газу на 16,2% в порівнянні з груднем минулого року.

Про ціни на бензин. Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо зросли на 10-40 копійок за літр.

Про аграріїв. Місцеві бюджети отримають 100% єдиного податку, що сплачується сільгоспвиробниками у 2018 році, а також 5% рентної плати за користування надрами для видобування нафти, газу та газового конденсату.

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