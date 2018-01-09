Хто керує бізнесом нардепів, поки ті вирішують долю країни

Народні депутати не можуть керувати своїм бізнесом. Його необхідно передавати в управління іншим особам, але не членам сім'ї. Рух "Чесно" проаналізував, кому довірили народні обранці керувати своїми фірмами.

Коли кандидат в депутати отримує посаду, то за законом він не може керувати фірмами.

Свої бізнес-активи народний обранець повинен передати в управління іншим особам. Упродовж 30 днів після обрання на посаду.

Важливий момент: це не повинні бути члени сім'ї.

Так, у статті 36 "Запобігання конфлікту інтересів у зв'язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав" закону "Про запобігання корупції" вказано, що депутатам забороняється передавати в управління підприємства та корпоративні права членам сім'ї.

Проте, як визначається категорія "члени сім'ї"? За словами члена центральної ради ГО "Українське юридичне товариство", доктора юридичних наук Миколи Хавронюка, таке поняття чітко визначене.

"Члени сім'ї — особи, які перебувають у шлюбі, їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі".

"Є три ознаки, коли людина є членом сім'ї. Кажучи голландською мовою, йдеться про дах, стіл і кістки. Тобто треба, щоб вони жили під одним дахом, вели спільне господарство і мали один перед одним права та обов'язки як члени сім'ї.

НАЗК перевіряє, чи збігаються графи членів сім'ї і графи, де зазначені особи, яким передали в управління корпоративні права. Про порушення може йти мова при виявленні цього збігу", — пояснює Хавронюк.

У Верховній Раді зараз 423 народні депутати. За даними "Чесно", 166 з них вказали у деклараціях, що заповнили дев'ятий пункт електронних декларацій. Саме в цьому пункті вказуються фірми, де чиновники є кінцевими бенефіціарами.

Проте у відповіді Національного агентства з питань запобігання корупції, наданої на запит "Чесно", зазначається, що 68 депутатів передали фірми в управління. Кому ж вони довірили свої активи і чи виконують вони вимоги закону?

Близькі родичі з декларації

Своїм родичам передали фірми дванадцять нардепів. П'ятеро з них передали фірми особам, яких вони вказали як членів сім’ї. Один депутат передав акціонерне товариство іншому, де сам є акціонером. Йдеться про таких народних обранців.

Євгеній Мураєв передав ТОВ "Новини 24 години" Валерії Мураєвій — дружині з декларації за 2016 рік, яка є депутатом Харківської облради. Володимир Мельниченко передав чотири фірми Іоланті Остапишиній — дружині народного депутата, яку він вказав у декларації.

Вадим Рабінович передав дві фірми ТОВ "Джуіш медіа", де власником є Ірина Рабінович. Це дружина народного обранця, яка присутня в електронній декларації. Денис Омельянович передав ПрАТ "АПК-інвест" (цінні папери, 2%) в управління дружині Наталії Омельянович, яку вказав у декларації.

Олександр Супруненко передав АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Анест девелопмент" в управління ПАТ "Асвіо банк". У липні 2017 року його головними акціонерами були сам депутат (29%) і його брат, екс-депутат Київської міськради В'ячеслав Супруненко (61%).

Крім того, в описі взаємозв'язку особи з банком вказано: "За договором №УУ-1/17 про управління цінними паперами, іншими фінансовими інструментами і грішми від 19 червня 2017 року акції передані в управління ПАТ "Асвіо банк". До слова, цінні папери "Анес девелопмент" депутат задекларував лише 10 жовтня 2017 року.

Їх колега, народний депутат Юрія Дерев'янко, вважає, що на законодавчому рівні треба запровадити вимогу щодо продажу бізнесу чи хоча б його передавання у тимчасове управління Фонду держмайна. Це правило, на його думку, повинно застосуватися до усіх високопосадовців. Тоді подібних ситуацій, мовляв, можна буде уникнути.

Родичі поза декларацією

Є в списку так само народні депутати, які передали фірми в управління своїм родичам, але вони, за даними декларацій, не проживають разом і не пов'язані спільним побутом.

Наприклад, Роман Заставний передав чотири фірми Марії Заставній і батьку Йосипу Заставному. Тетяна Донець передала 20 фірм своїй матері Наталії Донець. Утім, Наталії Донець у декларації народної депутатки нема. Геннадій Бобов передав права Б. Бобову, ймовірно — дорослому сину Борису Бобову.

Дмитро Святаш передав дві фірми ТОВ "Кредо солюшинс". Його власником є ТОВ "Неон сіті груп", де бенефіціар — матір народного депутата Лариса Святаш. Лариси Святаш у графі про членів сім'ї нема.

Людмила Денісова передала права Олександрі Квітко, найімовірніше — дочці. За декларацією, депутатка і Олександра Квітко не пов'язані спільним побутом.

Ігор Котвіцький передав фірми ТОВ "Актив менеджмент", де власниками є Світлана Мурашова і Вікторія Полевич. Преса називає Світлану Мурашову сестрою народного депутата. Мурашова є дружиною Олега Мурашова, директора харківської дирекції ПАТ "Укрпошта".

Богдан Дубневич передав в управління фірми ФОП С. Шарко і ТОВ "Енергія консалтинг". Власниками ТОВ є його син Павло, якого нема в декларації, і племінники — діти брата — Роксолана Пиртко та Юрій Дубневич. ФОП — Степан Шарко, депутат Пустомитівської райради, юрист БО "Фонд братів Дубневичів".

Разом з тим, "Чесно" має підстави вважати, що НАЗК не надало вичерпний перелік народних депутатів, які передали свої фірми в управління. Так, у відповіді на запит відсутнє прізвище Володимира Бандурова з "Волі народу". Тимчасом у своїй електронній декларації за 2016 рік він вказав, що передав свою частку ТОВ "Агро ком 1990", власниками якого значаться брат депутата Віктор Бандуров і матір депутата Зоя Бандурова, директором — теж Віктор Бандуров.

ФОП

В управління фізичним особам передали свої фірми 19 народних депутатів.

Брат Богдана Дубневича, голова комітету з питань транспорту Ярослав Дубневич передав в управління п'ять фірм ФОП Роману Васьківу — депутату Львівської облради. Він відомий як начальник юридичного відділу "Корпорації "КРТ" братів Дубневичів. Як ФОП Роман Васьків зареєструвався у липні 2016 року.

Ніна Южаніна передала аудиторську фірму ФОП Тетяні Малашенковій, чиїм основним видом діяльності було право. Утім, як ФОП особа знята з обліку у 2015 році. Малашенкова подавала декларацію за 2016 рік як член Вищої ради юстиції.

Іноземні фірми

Також депутати передають фірми в управління іноземним компаніям. Серед них — В'ячеслав Константіновський, Тарас Козак, Микола Кучер, Вадим Нестеренко.

Константіновський передав свою кіпрську фірму "Парсел інвестментс лімітед" іншій кіпрській фірмі — "Інтер юра сіуай (траст) лімітед". Козак передав свою кіпрську "Турул інвестмент лімітед" і ТОВ "Укрсвіс легал сервіс" теж кіпрській компанії "Домолення трейдинг ЛТД".

Кучер передав свою кіпрську фірму Tansy Holdings іноземній компанії Ltd Navicom Communication. Втім, у вільному доступі інформації про неї нема. Вадим Нестеренко передав українське ТОВ "Лікановаінвестментс ЛТД" іноземній компанії Proteas Management Services LTD.

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Одній фірмі — ТОВ "Тампер" — передали в управління свої активи народні депутати Михайло Довбенко і Анатолій Матвієнко. Цим товариством через ще одну фірму володіє Вадим Гриб.

Гриб був радником голови СБУ Валерія Хорошковського за часів Віктора Януковича, а також заступником Анатолія Матвієнка в уряді Криму. Його син Роман Гриб був у 2015 році скандально призначений головою Фонду держмайна.

Згідно з відповіддю на запит, два народні депутати подали заяву про вихід з фірм. Йдеться про Віталія Сташука і Сергія Мельничука.

Стосовно 68 депутатів залишилися не розшифрованими імена людей, кому вони передали фірми в управління. "Чесно" намагався зв'язатися з помічниками, але безуспішно. Рух готовий за зверненням оновити інформацію.

Повна інформація — за посиланням.

Оксана Ставнійчук, "Чесно", для ЕП