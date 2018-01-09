Офшор Онищенка з "грошима Януковича" раніше контролював Арбузов

Сергій Арбузов

Екс-голова НБУ Сергій Арбузов володів офшорною компанією Quickpace Limited, яка зараз належить нардепу Онищенкові, і на рахунках якої знаходяться заморожені кошти екс-президента Януковича.

Про це йдеться в численних ухвалах Солом'янського райсуду Києва, які проаналізував проект "Марлін".

У березні 2016 року детективи НАБУ отримали дозвіл заарештувати численні фінансові документи в офісі народного депутата Олександра Онищенка, серед яких також були статутні документи кіпрської компанії Quickpace Limited.

Зокрема, за адресою вул. Хрещатик, 27б у приймальні народного депутата Онищенка були заарештовані копії статутних документів Quickpace Limited англійською та грецькою мовами, Certificate Quickpace Limited, свідоцтва компанії "Квікпейс Лімітед" посвідчені нотаріусом Антиповою Т.В., оригінал спеціальної довіреності від 25.02.2016 "Квікпейс Лімітед" та Довідка Quickpace Limited англійською мовою від 25.02.2016.

Там же були знайдені дві угоди між "А.Р.О. та П.Я.Ф" (абревіатури "Александр Романович Онищенко" та російського бізнесмена "Павел Яковлевич Фукс") від 15 вереснем та 6 жовтня 2015 року, що підтверджує версію Al Jazeera про партнерство останніх.

В першій угоді зазначено, що Фукс та Онищенко ділять власність над офшором 50/50. Про умови другої угоди нічого не зазначено.

Вірогідно це може бути оригінал угоди, де за Онищенком числяться 67% а за Фуксом – 33% Quickpace Limited, чернетку якої оприлюднили журналісти Al Jazeera.

Фактичний контроль над компанією Quickpace Limited та її активами Онищенко та Фукс отримали ще в квітні 2015 року.

У липні 2014 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського райсуду Києва був накладений арешт на банківські рахунки та рахунки в цінних паперах компаній, бенефіціарним власником яких є колишній голова Національного банку України, екс-віце-прем'єр міністр Сергій Арбузов.

До переліку компаній, на рахунки яких накладений арешт, було також включено Quickpace Limited.

Як відомо, раніше Al Jazeera оприлюднила розслідування, за яким нардеп-втікач Олександр Онищенко та бізнесмен, засновник девелоперської компанії Mos City Group Павло Фукс придбали у "младоолігарха"-втікача Сергія Курченка компанію, яка володіє 160 мільйонами доларів заморожених активів екс-президента Віктора Януковича.

Онищенко одразу відхрестився від прав на "гроші Януковича", куплених у Курченка.

Нагадаємо, в листопаді 2017 року в НАБУ заявили, що близько 156,8 мільйона доларів, які належали компанії Quickpace Limited, пов'язаної з нардепом Олександром Онищенком, були арештовані за рішенням суду в травні 2016 року на рахунках в ПАТ "Ощадбанк" в рамках розслідування так званої "газової справи".

У коментарі Українській правді Онищенко заявив, що не має відношення до арештованих коштів компанії Quickpace Limited, і вони були заарештовані Генпрокуратурою у справі про спецконфіскацію коштів екс-президента Віктора Януковича.

У той же час в Національному антикорупційному бюро, коментуючи заяву Онищенка, заявили, що бенефіціаром компанії Quickpace Limited був саме Олександр Онищенко.

Пізніше Онищенко сказав, що згоден розлучитися з заарештованими коштами компанії Quickpace Limited, якщо НАБУ доведе, що гроші належать йому.

Економічна правда