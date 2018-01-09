Інфляція в Україні прискорилася до 13,7% в 2017

Інфляція в Україні прискорилася до 13,7% в порівнянні з 12,4% в 2016 році.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Також наголошується, що показник 2017 року суттєво нижче показників минулих років діє до: 2015 рік - 43,3%, 2014 рік - 24,9%, а середньорічна інфляція в 2017 році зросла до 14,4% з 13,9% роком раніше.

Нагадаємо, Міністерство економічного розвитку і торгівлі прогнозувало інфляцію 13,4% на кінець року.