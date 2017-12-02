У 2017 році Україна виплатила МВФ більше, ніж отримала

Україна 1 грудня перерахувала Міжнародному валютному фонду останній платіж у 2017 році на 169 мільйонів доларів, всього за рік виплачено 1,268 мільярда доларів.

Про це "Українським Новинам" повідомила прес-служба НБУ.

За графіком погашення боргу перед МВФ 1 грудня Україна погасила 114,3 млн спеціальних прав запозичення - 169 млн доларів.

Всього за 2017 рік Україна виплатила 858,7 млн СПЗ - близько 1,3 млрд доларів.

При цьому Україна отримала протягом року від МВФ один транш на 1 млрд доларів.

У березні 2015 року МВФ відкрив для України чотирирічну програму EFF загальним обсягом 17,25 мільярда доларів.

Перший транш Україна отримала одразу в березні у розмірі 5 мільярдів доларів, другий транш у розмірі 1,7 мільярда доларів надійшов з невеликою затримкою у серпні 2015 року, після чого виникла довга пауза в зв'язку з невиконанням Україною низки умов, політичною кризою і зміною уряду.

У вересні 2016 року Київ отримав від МВФ наступний транш у розмірі 1 мільярд доларів, а останній транш в 1 мільярд доларів був перерахований фондом у квітні 2017 року.

Раніше НБУ виступив за початок нової програми МВФ для України з 2019 року. У НБУ розраховують, що в 2018 році Україна зможе залучити ще 3,5 мільярда доларів від МВФ.

У МВФ уже заявляли, що для продовження співробітництва Україна має прийняти закон про приватизацію, створити антикорупційний суд, урегулювати питання із цінами на газ і провести земельну реформу.

Як повідомлялося, міністр фінансів Олександр Данилюк у Вашингтоні не зміг домовитися з МВФ про ціну газу на поточний опалювальний сезон.

МВФ категорично відмовився змінювати раніше погоджені з урядом України умови визначення ціни газу для населення на опалювальний сезон 2017-2018 років, який повинен привести до її підвищення на 17,6%.

Нагадаємо, у вересні Україна розмістила 15-річні єврооблігації на 3 мільярди доларів під 7,375% річних.

Кредити від МВФ надаються під 1,5-2,5% річних.

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