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Міжнародні резерви України опустилися нижче 19 мільярдів доларів

Вівторок, 5 грудня 2017, 18:20
 

Обсяг міжнародних резервів України станом на 1 грудня становить 18,906 мільярда доларів.

Про це повідомив НБУ на офіційному сайті.

За попередніми даними від початку року міжнародні резерви зросли майже на 22%.

За даними центробанку, на динаміку міжнародних резервів, зокрема, вплинуло надходження на користь уряду 670,4 млн доларів, зокрема 664 млн доларів від розміщення облігацій внутрішньої державної позики, номінованих у валюті, а також витрати на виплати за зовнішнім боргом.

Так, було здійснено платежі Міжнародному валютному фонду на суму 447,1 млн доларів, на обслуговування та погашення державного та гарантованого державою боргу в іноземній валюті було спрямовано 358,3 млн доларів.

Зокрема 18,5 млн доларів - обслуговування облігацій зовнішньої державної позики та 282,2 млн доларів - на обслуговування і погашення за облігаціями внутрішньої державної позики.

Крім того, 100 млн доларів із міжнародних резервів у листопаді було спрямовано на повернення запозичених у жовтні коштів за операцією swap з уповноваженим банком.

49,1 млн доларів було спрямовано на валютні інтервенції для згладжування надмірних коливань курсу гривні, з яких 20 млн доларів було продано під час інтервенцій у формі запиту щодо найкращого курсу.

Водночас НБУ купив на міжбанківському валютному ринку 188 млн доларів шляхом проведення інтервенцій у формі запиту щодо найкращого курсу.

Таким чином, обсяг чистої купівлі НБУ валюти на міжбанківському ринку для поповнення резервів минулого місяця становив 138,9 млн доларів.

Як зазначено в повідомленні, станом на 1 грудня обсяг міжнародних резервів покриває 3,7 місяця майбутнього імпорту і є достатнім для виконання зобов'язань України та поточних операцій уряду і НБУ.

Як повідомлялося, обсяг міжнародних резервів України на 30 листопада становив 19 мільярдів доларів, але 1 грудня Україна перерахувала Міжнародному валютному фонду останній платіж у 2017 році на 169 мільйонів доларів.

Нагадаємо, у вересні цього року Україна повернулася на міжнародні ринки капіталу після реструктуризації комерційного боргу в 2015 році.

Україна розмістила свій перший випуск євробондів на суму 3 мільярди доларів.

Очікується, що профіцит зведеного платіжного балансу у 2017-2018 роках разом з чистим надходженням коштів від МВФ за програмою EFF дозволить збільшити міжнародні резерви до 22,2 млрд доларів на кінець 2018 року.

Економічна правда

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