OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ВИХІДНИХ

Про стартапи, МВФ та майно "сім’ї" Януковича.

Про стартапи. Сім українських проектів потрапили в номінацію щорічної премії Golden Kitty Awards 2017 від всесвітньо відомої платформи Product Hunt.

Про МВФ. Місія Міжнародного валютного фонду може приїхати в Україну у середині лютого.

Про майно "сім`ї" Януковича. Генпрокуратура не надає інформацію про те, скільки заарештовано майна поплічників екс-президента Віктора Януковича станом на січень 2018 року - попри те, що минулого року прокуратура розкривала аналогічну інформацію.

Про експорт електроенергії. Україна в 2017 році збільшила експорт електроенергії на 28,6% порівняно з 2016 роком - до 5,166 млрд кВт-год.

Про ринок праці. Український ринок праці через кілька років очікує провал.

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Тиждень у графіках: ціни на бензин не наздогнати, рекорди авіації та "чорна ставка" для уряду

Традиційний випуск рубрики вихідного дня "Тиждень у графіках": ціни на пальне вгору, авіаційні рекорди та підвищення облікової ставки.