Україна збільшила експорт електроенергії майже на 30%

Україна в 2017 році збільшила експорт електроенергії на 28,6% порівняно з 2016 роком - до 5,166 млрд кВт-год.

Про це повідомили агентству "Інтерфакс- Україна" у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості.

Поставки електроенергії з "енергоострова Бурштинської ТЕС" у напрямку Угорщини, Словаччини та Румунії зросли на 2,7% - до 3 млрд 137,7 млн кВт-год.

Поставки електроенергії до Польщі знизилися на 6,5% - до 894,8 млн кВт-год.

Поставки електроенергії до Молдови становили 1 млрд 133,9 млн кВт-год проти 3,7 млн кВт-год за 2015 рік.

До Білорусі та Росії в 2016 та 2017 рр. українську електроенергію не експортували.

Водночас у грудні 2017 року експорт української електроенергії становив 458,7 млн кВт-год, що на 10,6% (на 54,3 млн кВт-год) менше, ніж у грудні 2016 року.

Крім того, Україна в 2017 році імпортувала 48 млн кВт-год електроенергії (з РФ - 47 млн кВт-год, Білорусі - 1,1 млн кВт-год) проти 76,9 млн кВт-год за 2016 рік. Імпорт враховано за контрактами ДП "Енергоринок" як технологічне переміщення.

Як повідомлялося, Україна в січні-листопаді 2017 року збільшила експорт електроенергії на 34,4% в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року - до 4 млрд 707,6 млн кВт-год.

Нагадаємо, прогнозна оптова ринкова ціна на електроенергію у 2018 році зросте на 16,2%.

Таке рішення може принести додатково 10 мільярдів гривеньДТЕК Ріната Ахметова.

Нагадаємо, група ДТЕК контролює близько 80% теплової електрогенерації і за 11 місяців 2017 року добула 84% всього енергетичного вугілля в Україні.

Як відомо, у березні 2016 року Національна комісія з регулювання енергетики і комунальних послуг затвердила нову методику визначення оптової ринкової ціни на електроенергію. Це ціна, за якою ТЕС продають електроенергію в ринок. У ній, зокрема, враховується ціна на вугілля.

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