OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про житло, російський газ та ціни на бензин.

Про житло. У 2017 році в Києві продано 2350 квартир на первинному ринку і 3210 - на вторинному, в той час як у 2016 році було укладено 4515 і 4960 договорів про продаж відповідно.

Про Укрзалізницю. Правління компанії затвердило процедуру визначення плати за використання власних вагонів.

Про російський газ. У Кабміні сумніваються, що Україна зможе купувати російський газ у 2018 році.

Про Насірова. Міністр фінансів Олександр Данилюк подав до Кабінету міністрів подання на звільнення голови Державної фіскальної служби Романа Насірова.

Про ціни на бензин. Великі мережі АЗС, такі як WOG, SOCAR та інші, знову підняли ціни на бензин і дизельне паливо на 10-50 копійок за літр.

Про пенсії. Кабмін затвердив порядок призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату.

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